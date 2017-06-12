Украинцы начали активнее ездить в Турцию: чаще всего выбирают Анталию, Стамбул и курорты Муглы – посольство

Поток украинских туристов в Турцию увеличился, самыми популярными являются города Анталья, Стамбул и курорты Муглы. Об этом УНИАН сообщили в Офисе по вопросам культуры и информации Посольства Турции.

Читайте такжеСитуация на границе в первые часы безвиза (фоторепортаж)«Украинский туристический поток в Турцию стабильно увеличивается. В период январь-апрель 2017 года страну посетило 158 944 украинцев, что на 11,39% больше в сравнении с 4-х месячным периодом 2016 года», - говорится в сообщении.

Первое место рейтинга топ-10 турпотока, согласно информации посольства, заняла Грузия - 639 493 туристов, второе место за Ираном - 614 566, за Германией третье место - 568 565 туристов. Далее рейтинг выглядит следующим образом: Болгария - 472 784 туристов, Россия - 319 904, Англия - 208 413, Азербайджан - 187 013, Ирак - 178 190, Украина - 158 944, Греция - 156 749 туристов.

Согласно данным посольства, наиболее популярными среди граждан Украины традиционно остаются Анталия, Стамбул и курорты Муглы: Фетхие, Даламан, Бодрум и Мармарис. По статистике, в период с января по май 2017 года Анталию посетило 136 399 украинцев, что на 53% больше, чем в 2016 году. Таким образом, Украина заняла третье место среди стран, которые отдали предпочтение Анталии за первые 5 месяцев текущего года.

В Стамбуле в 2017 году за период январь-апрель побывали 95 514 украинских туристов, что на 3,1% меньше, чем в 2016 году; а в Муглы – 1 165 украинцев с приростом в 66,43%.

В посольстве также отметили, что беря во внимание, что 1 июня вступило в силу соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турецкой Республики по внутренним паспортам (ID-картам), можно прогнозировать, что количество украинцев, которые посетят Турцию до конца 2017 года, превысит показатели прошлого года.