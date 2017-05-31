Соглашение с Турцией о взаимных поездках по ID-картам завтра вступит в силу

Завтра, 1 июня, вступит в силу соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турецкой Республики по внутренним паспортам (ID-картам).

Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил в Twitter.

"Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картам с 1.06.2017 вступает в силу. Завтра встречаем первых туристов из Украины и взаимно", - написал Сибига.

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Как сообщал УНИАН, в соответствии с положениями этого соглашения, граждане Украины и граждане Турции, пользующиеся паспортами в форме карточки (ID), содержащими бесконтактный электронный носитель, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Ранее украинские дипломаты отметили, что преимуществами этого соглашения граждане Украины смогут воспользоваться после завершения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.