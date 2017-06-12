Почти 2 тысячи детей из Житомирщины уже оздоравливаются в летних лагерях

Почти 2 тысячи детей из Житомирской области уже оздоравливаются в летних лагерях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления семьи, молодежи и спорта ОГА.

Как отмечается в сообщении, по оперативным данным, по состоянию на 12 июня, почти 2 тысячи детей отдыхают в 9 оздоровительных учреждениях.

В целом планируется, что в Житомирской области в этом году детей будут принимать 15 заведений оздоровления и отдыха.

Подробнее об оздоровлении детей будут говорить на заседании областного штаба по оперативному решению вопросов подготовки и организации оздоровления детей, которое состоится завтра, 13 июня, в 11.00. в пресс-центре Житомирской облгосадминистрации.

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По данным пресс-службы ОГА, управления семьи, молодежи и спорта уже закупило около 1,3 тыс. путевок для детей. Путевки предоставляются районам пропорционально от выделенных средств из местного бюджета на оздоровление и отдых детей.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области в этом году планируется охватить оздоровлением и отдыхом около 40 тыс. детей против почти 49 тыс. детей в прошлом году. За бюджетные средства в этом году планируют оздоровить не менее 18 тыс. детей.

Сезон в большинстве лагерей стартовал с начала июня.