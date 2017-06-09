Рябошапка заявил, что отставка всех членов НАПК будет правильным шагом

Член Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка, который сегодня заявил о своем решении подать в отставку, считает, что коллеги должны последовать его примеру. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу "112 Украина".

На вопрос о том, собираются ли в отставку другие члены НАПК, он ответил:

"Я с ними этого не обсуждал. Но я думаю, что это было бы правильным шагом".

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Что касается главы НАПК Натальи Корчак, то, по словам Рябошапки, она понимает его решение.

"Я вчера к ней подходил, сообщил о своих планах. Она понимает мое решение, разговор был конструктивный, мы разошлись в нормальных отношениях... Мы все можем садиться, договариваться, но проблема в том, что не все мои коллеги свободны в принятии решений", - заявил он.

Напомним, что член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка сегодня на своей странице в Facebook сообщил, что подал в Кабинета министров заявление об отставке.