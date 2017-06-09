Рябошапка подал в отставку с должности члена НАПК

Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook сообщил, что подал в Кабинета министров заявление об отставке.

"Поддерживая требования общества и правительства, с целью скорейшего налаживания эффективной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, я сегодня подал в Кабинет Министров Украины заявление об отставке с должности члена Агентства", – говорится в сообщении.

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По его словам, ситуация вокруг работы Национального агентства требует немедленного решения. "Промедление с этим дискредитирует не только идею эффективного органа по предотвращению коррупции, но и усиливает уныние наших соотечественников в возможность добиться ощутимых результатов в преодолении коррупции", - написал Рябошапка.

Он считает НАПК "мощным и потенциально чрезвычайно эффективным" инструментом антикоррупционной инфраструктуры в Украине, который, однако, не используется по назначению".

Рябошапка отмечает, что отсутствие своевременной и должной реакции на проблемы НАПК как в самом агентстве, так и извне, привели к необходимости принятия кардинальных мер по его "реанимации".

Он также призвал народных депутатов как можно скорее поддержать законопроект о "перезагрузке" НАПК в первом чтении и в целом как закон.

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Напомним, Гройсман призвал членов НАЗК подать в отставку из-за неполадок с системой подачи е-деклараций. Глава НАЗК в ответ на эти призывы заявила, что не собирается уходить в отставку.