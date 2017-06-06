Активисты, сорвавшие концерт Лободы в Одессе, назвали имя новой звездной жертвы

Следующая акция пройдет в июне перед выступлением популярного российского рэпера

Следующим концертом в Одессе, к которому готовится акция протеста, будет выступление российского исполнителя по имени Мot. Об этом Karabas Live сообщает со ссылкой на инициатора акции, блогера и активиста Сергей Стерненко.

«Наша следующая акция касается выступления российского исполнителя по имени Мot 10 июня в Одессе. Наша задача максимум — выдавить из нашего рынка всех, кто пел в Крыму или проявлял открытое неуважение по отношению к Украине во время войны», — рассказал Karabas Live Стерненко.

В Facebook уже создано событие, где Стерненко призывает протестовать против предстоящего выступления. Там поясняются конкретные мотивы акции: «Матвей Мельников (псевдоним Мot) 14 марта 2015 года выступал в оккупированном Крыму в городе Симферополь. 28 сентября 2016 года снова пел там же, на этот раз с фанатом Путина и Кадырова — Тимати. Таким образом, он нарушил закон Украины, правила пересечения государственной границы».

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