Погода на завтра

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, лишь в восточной части снег и мокрый снег (днем небольшой).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, в западных областях местами 10-15° мороза, на побережье Крыма около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области 4-8° тепла.

В Киеве и области во вторник осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в столице ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла, по области ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.