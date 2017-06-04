"Укрпочта" создала штемпель в честь Любомира Гузара

"Укрпочта" изготовила специальный штемпель в честь Блаженнейшого Любомира Гузара, сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу почты.

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"Спецгашение запланировано провести в понедельник, 5 июня в Киеве на Левобережном почтамте с целью почтить память Любомира Гузара", - говорится в сообщении.

"С целью чествования памяти Блаженнейшего Любомира Гузара, Верховного Архиепископа-эмерита Украинской Греко-Католической Церкви 5 июня в Киеве на Левобережном почтамте (02002) состоится спецгашение специальным почтовым штемпелем "Любомир Гузар. 1933-2017. "Мое большое желание - быть человеком". 02002, Киев, 05.06.2017", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 июня в 18:30 на 85-м году жизни после тяжелой болезни умер бывший глава УГКЦ Любомир Гузар.