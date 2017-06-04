В Киев привезли гроб с телом Любомира Гузара

Похоронная процессия с телом бывшего предстоятеля Украинской Греко-католической церкви, Блаженнейшим Любомиром Гузаром прибыла в Киев, сообщает ТСН.ua.

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"Гроб с телом Гузара установят в Патриаршем соборе Воскресения Христова, с ним смогут попрощаться все желающие в течение 4 и 5 июня. Также 5 июня в 11:00 в патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве будет проведена траурная архиерейская божественная литургия с чином погребения, говорится в сообщении", - говорится в сообщении.

Похоронят Гузара в Киеве в крипте собора, который был построен, в том числе, его стараниями.

Как сообщал УНИАН, 31 июня в 18:30 на 85-м году жизни после тяжелой болезни умер бывший глава УГКЦ Любомир Гузар.