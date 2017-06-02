70% крымчан имеют доступ к украинскому телевидению - МИП

В Министерстве информационной политики заявляют, что 70% жителей Крыма имеют доступ к украинскому телевидению.

Об этом сообщила Крым.Реалии исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джаппарова.

«Желание оккупационных властей и Кремля - максимально отдалить Крым от мира, чтобы была такая серая зона без возможности людей к сопротивлению, полное зомбирование, полная пропаганда. Единственное, что есть, - спутник, и, по нашим оценкам, около 70% граждан Украины в Крыму имеют доступ к спутниковым украинским СМИ. По моей информации, достаточно большое количество людей смотрят украинские телеканалы», - подчеркнула она.

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Во время аннексии Крыма в 2014 году из медиапространства полуострова исчезли украинские телеканалы, вместо них начали вещание российские. Позже с полуострова на материковую часть Украины переехали редакции «Черноморская» и крымскотатарского канала ATR. Однако у крымчан осталась возможность смотреть украинские телеканалы и слушать некоторые радиостанции через спутник.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».