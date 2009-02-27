Арестованы акции телеканала «Интер»

Хозяйственный суд Киева арестовал акции канала "Интер".

Как стало известно Украинской правде, акции арестованы как мера обеспечения иска бизнесмена Константина Григоришина к Светлане и Елене Плужниковым.

В своем иске Григоришин просит ответчиц исполнить условия договора покупки-продажи активов, который был заключен между ним и покойным Игорем Плужниковым 19 апреля 2005 года.

Договор касался продажи Плужниковым Григоришину активов группы канала "Интер" – в частности, 61% акций ЗАО "Украинская независимая ТВ-корпорация".

В своем определении суд до решения спора по сути наложил арест на акции "Интера".

Как известно, после оранжевой революции Григоришин вел переговоры о покупке Интера с Игорем Плужниковым, в результате чего был заключен договор покупки-продажи активов группы "Интер" за 273,8 миллиона долларов.

Однако сделку они не завершили, владельцем акций оказалась компания "Украинский медиа-проект", акционером которой является Валерий Хорошковский. Игорь Плужников умер летом 2005 года.

Сам Григоришин в интервью "Украинской правде" подтвердил подачу иска с целью вернуть себе канал "Интер".

"Моя цель – это помочь созданию в Украине независимого телевидения, которое необходимо стране, если она хочет развиваться", - заявил Григоришин.

"При этом я не хочу быть владельцем телеканала. Но нужно продумать, как через устав прописать гарантии того, что "Интер" будет действительно независимым", - добавил он.

Григоришин сообщил, что это можно сделать несколькими способами.

"Возможно, государство должно войти в число учредителей – правда, возникает вопрос, где в бюджете возьмутся деньги на покупку акций "Интера". Или, например, акции будут распределены среди пула инвесторов, где ни один из них не сможет владеть больше, условно говоря, 10%", - предположил Григоришин.

Он сообщил, что в случае получения канала "Интер" пропишет гарантии его незаангажированности.

"Моя идея – это взять уставы западных телекомпаний, которые ассоциируются в мире как независимые СМИ, и изобрести механизм для канала "Интер". Возможно, мне в этом помогут журналисты, я открыт для идей", - сказал Григоришин.

"Украинская правда" также обратилась к Валерию Хорошковскому, который является конечным бенефициаром 61% акций "Интера", однако он отказался от комментария в связи с поданным иском.