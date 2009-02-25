В Италии убита 19-летняя гражданка Украины
Сообщает Генконсульство
В одной из квартир города Болонья итальянскими работниками правоохранительных органов было найдено тело 19-летней гражданки Украины.
Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.
По информации Генерального консульства Украины в Милане, украинка была найдена 24 февраля с многочисленными ранениями спины.
Еще одна украинка была найдена в соседней комнате этого же помещения с резаными ранами запястий. Она госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы. Перед отъездом в медицинское заведение пострадавшая заявила представителям полиции, что убийство совершено ею, а также сообщила о своей неудачной попытке совершить самоубийство.
Тело погибшей украинской гражданки находится в морге кладбища „Чертоза” Болоньи.
По имеющейся в Генконсульстве информации, в Италии находится мать погибшей, которой известно о смерти дочери. В данное время учреждение принимает меры с целью получения идентификационных документов обеих гражданок Украины и установления контакта с матерью.