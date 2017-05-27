Российской группе "Иванушки International" на 3 года запретили въезд в Украину из-за визита в Крым

Участникам российской группы "Иванушки International" на 3 года запретили въезд в Украину из-за визита в оккупированный Крым в нарушение законодательства Украины. Об этом в комментарии ТСН.uа заявил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, российские исполнители прилетели в Киев еще в среду, 24 мая.

"Мы обнаружили во время пограничного паспортного контроля граждан, которые прилетели из Астаны, группа из 4 человек - "Иванушки International", граждане Российской Федерации. В отношении которых у нас была информация о том, что они посещали оккупированный Крым, нарушая законодательство Украины. Информация подтвердилась, поэтому на основании действующего законодательства было принято решение о недопуске их через границу и запрет въезда в Украину на три года", - подчеркнул Слободян.

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Решение о запрете въезда уже вступило в силу.

Представитель ГПСУ отметил, что члены группы в течение нескольких часов не могли решить, куда они будут лететь из Киева, поэтому и провели некоторое время в аэропорту

"Действительно, они некоторое время ждали, когда будет обратный рейс. Они где-то в течение нескольких часов не могли принять решение, куда будут возвращаться. Будут ли возвращаться в Астану, или будут ехать в Минск или в Москву. В конце концов они это решение приняли", - сказал Слободян, добавив, что артисты полетели в Минск и ждали следующего рейса.

"Но каких-то нестандартных конфликтных ситуаций, или каких либо других ограничений прав и свобод граждан, этого, конечно, не было", - подытожил он.

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Ранее солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев Аполлонов заявлял о том, что певцов не пустили на частное выступление в Киеве из-за визита одного из участников в оккупированный Крым.

Певец утверждал, что провел в аэропорту "Борисполь" 6-8 часов и после этого его и его коллег "уже полумертвых, уставших" посадили на рейс в Минск.

Отметим, участники российской группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев ранее пополнили список базы "Миротворец". Так, имена артистов появились в "чистилище" организации. На сайте "Миротворца" указано, что певцы выступали на территории оккупированного Крыма – то есть незаконно пересекали государственную границу Украины.