На межбанке упал доллар

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке началось падение цен на американскую валюту, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Так, торги по доллару открылись следующими котировками - 9,2350/9,3750, к 11:00 сузился спрэд 9,2550/9,3450, а к 12:00 цены выросли до 9,3200/9,3800.

К закрытию ценовые уровни упали до следующих значений - 8,8500/9,000 грн./долл.

В 15:15 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2565/0,2620, а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2570/0,2610, и к 12:00 поднялись до 0,2590/0,2625. К закрытию торгов цены снизились до 0,2515/0,2550. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,8702 (-0,0623).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2892/1,2893, а к 15:20 упали до 1,2800/1,2801. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,8995/12,0940, к 11:00 цены составили 11,9005/12,0305, а к 12:00 ушли вверх до 11,9450/12,0360. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились вслед за долларом до 11,3220/11,5280.