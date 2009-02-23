Ужгород и Мукачево могут отключить от отопления из-за отсутствия лимитов на газ.

Заявление председателя Закарпатской областной государственной администрации Олега ГАВАШИ по поводу ситуации с теплообеспечением региона обнародовало Управление информации и связей с общественностью ОГА.

Как говорится в сообщении, Закарпатская область имеет один из самых низких показателей расчетов предприятий теплокоммунэнергетики за потребленный природный газ, и такую информацию подает ДК «Газ Украины». Правда, даже в Управлении информации конкретных цифр пока не имеют. В то же время в Управлении утверждают, что уровень расчетов населения, имеющего индивидуальное отопление, превышает 100%.

В комментарии же председателя Закарпатской ОГА по поводу теплообеспечения региона приводятся причины, из-за которых предприятия теплоэнергетики края хуже всего рассчитываются за потребленное голубое топливо. «Этому есть несколько причин. Некоторые люди упрямо не желают осознать, что газ, а соответственно и тепло и другие блага цивилизации, имеют свою цену, и за них нужно платить так же, как, скажем, за хлеб. Следствием низкого уровня проплаты за теплоснабжение является то, что Ужгород и Мукачево не могут получить лимиты на газ, а соответственно - существует угроза отключения котельных. На сегодняшний день «Уж-тепло» задолжал 7,9 млн., «Мукачев-тепло» – 2,7 млн. грн. (и это без долга прошлых лет). Поэтому еще раз обращаюсь ко всем с просьбой своевременно рассчитываться за потребленное тепло, горячую воду и т.п.», - обратился к общественности губернатор Закарпатья.

По его же словам, 9,9 тыс. закарпатских семей воспользовались своим правом на субсидию, однако это «.далеко не все, кто мог бы получить субсидию».

В заявлении председатель Закарпатской ОГА утверждает, что в нынешней ситуации виноваты не только потребители. «За ноябрь-февраль ДК «Газ Украины» не провел расчеты за предоставленные населению льготы и субсидии – долг составляет 21,3 млн. грн. При этом область подала все необходимы материалы», - уточнил О.ГАВАШИ.

Также, по словам руководителя Закарпатья, показатель проплаты за потребленное тепло мог бы улучшиться, если бы предприятия теплокоммунэнерго смогли проплатить разницу в тарифах на тепловую энергию, потому что, «как известно, нынешние тарифы не отвечают себестоимости услуги. Однако с начала этого года область не получила из государственного бюджета ни одной гривни на покрытие этой разницы. До сих пор правительством не принято постановление о порядке использования этих средств. Поэтому задолженность будет расти и в дальнейшем. И, как всегда, заложниками беспомощности высоких правительственных чиновников, которые, кстати, сидят в теплых кабинетах, являются простые люди во всех регионах Украины», - считает О.ГАВАШИ.