В Житомире более 300 человек провели шествие по случаю Дня вышиванки (фоторепортаж)

В Житомире в 19 часов сегодня провели шествие по случаю празднования Всемирного дня вышиванки, в котором приняли участие более 300 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное шествие началась в 19 часов на Соборной площади. Ее открыла колонна байкеров, причем некоторые из них везли девушек в вышиванках.

Также перед началом движения “ Вышитой ходы”, как ее назвали организаторы, военные развернули на Соборной площади огромный флаг Украины.

Участники шествия в сопровождении байкеров в вышиванках прошли по Соборной площади по улице Большой Бердичевской и завершили ее на пешеходной улице Михайловской.

К шествию присоединился и председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич вместе со своими детьми.

Празднование продолжилось концертной программой.

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Также сегодня, в День вышиванки, в Житомире провели спецгашение тематического конверта уникальным штемпелем. Создали праздничное граффити , одели в вышиванку памятник конструктору космических кораблей Сергею Королеву и провели другие праздничные мероприятия : в частности, на улице Михайловской желающие присоединились к общему вышиванию мужской рубашки “для богатыря”.

Справка УНИАН. Всемирный день вышиванки – международный праздник, который призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Праздник отмечается ежегодно в третий четверг мая.

Идею акции «Всемирный день вышиванки» в 2006 году предложила тогдашняя студентка факультета истории, политологии и международных отношений ЧНУ Леся Воронюк. Тогда она предложила всем студентам выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки. В течение следующих лет праздник разросся до всеукраинского уровня, к нему стали приобщаться украинская диаспора в десятках стран, а также сторонники Украины.