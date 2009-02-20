Россия вытесняет украинские заводы с рынка ремонта вертолетов

Россия начинает вытеснять украинские заводы с рынка авиаремонтных услуг.

Об этом пишет еженедельник «Комментарии».

В частности, источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил изданию, что МИД Российской Федерации передал МИД Украины ноту, в которой требует прекратить «незаконную» деятельность авиаремонтного завода Конотопа «Авиакон» в сфере ремонта и модернизации вертолетной техники без разрешения на это разработчика, КБ имени Миля.

Учитывая, что из-за мирового кризиса импортеры военной техники в ближайшем будущем могут пересмотреть свои планы относительно новых закупок, экспортеры вооружений переключаются на борьбу за «мелочёвку» как, например, небольшие контракты по ремонту техники. Судя по российской ноте, это направление из второстепенного неожиданно превратилось в перспективное, пишут «Комментарии».

Еще на минувшей неделе, во время салона AeroIndia 2009, который состоялся в Бангалоре, первый заместитель гендиректора ОАО «Вертолеты России» Игорь ПШЕНИЧНЫЙ заявил, что Россия намерена жестко реагировать на любые нарушения прав интеллектуальной собственности в сфере ремонта и доработок вертолетной техники со стороны иностранных компаний. Он также отметил, что сотрудничество с украинскими авиаремонтными заводами по ремонту вертолетной техники советского и российского производства будет базироваться на подписании соглашений об авторском сопровождении со стороны разработчика. «Для нас не суть важно территориальная принадлежность заводов. С теми АРЗ Украины и других стран СНГ, которые придерживаются этих принципов, у нас развивается успешное сотрудничество», - добавил И.ПШЕНИЧНЫЙ. По его словам, с украинскими АРЗ МОУ, в частности с Конотопом АРЗ МОУ «Авиакон» заключено соответствующее соглашение. «В этом году мы предложили переподписать соглашение, думаю, это было предложено и «Авиакону». Мы, безусловно, будем жестко реагировать на все нелегальные работы», - отметил И.ПШЕНИЧНЫЙ.

До сих пор российские экспортеры оружия преимущественно сосредоточивались на сбыте готовой продукции, напоминает еженедельник «Комментарии». При этом послепродажный сервис, ремонт и поставка агрегатов к этой технике безнадежно «провисал». Эту нишу и заняли украинские госпосредники торговли оружием.

Но, несмотря на огромное желание вытеснить украинские предприятия с рынка ремонтных услуг, противодействие российских коллег в действительности поворачивается против них же самих, пишет издание. Много стран из-за проблем, связанных с послепродажным обслуживанием, выбирают технику нероссийского производства. Хотя с учетом украинских достижений в технологии ремонта авиатехники для двух стран была бы выгоднее не «война», а координация усилий, резюмируют «Комментарии».

УНИАН обратился за комментарием к МИД Украины. Пока в министерстве не подтвердили и не опровергли эту информацию.