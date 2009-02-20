Мировые цены на нефть значительно повысились

01:03, 20 февраля 2009
Общество
2431

Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 19 февраля на ведущих нефтяных биржах значительно повысились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 41,99 (+2,44) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 39,48 (+4,86) долл./барр.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter