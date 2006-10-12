6-миллионному пассажиру «АэроСвит” подарил 1 миллион воздушных миль

Сегодня авиакомпания «АэроСвит – Украинские авиалинии» перевезла 6-миллионного пассажира с начала своей 12-летней деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, им стал гражданин Украины Ростислав ЯЦЕНКО, одессит, который 11 лет живет в Нью-Йорке и занимается ювелирным делом, и впервые за 10 лет приехал на Родину. Купленный им билет на рейс «АэроСвита» из Киева в Нью-Йорк и сделал его 6-миллионным пассажиром компании.

Авиакомпания вручила юбилейному пассажиру сертификат с премиальным 1 миллионом воздушных миль по программе «Меридиан» для часто летающих пассажиров. По данным компании, этот документ, к примеру, можно израсходовать на 11 бесплатных полетов бизнесс-класса по маршруту Нью-Йорк – Киев – Нью-Йорк или на 8 путешествий рейсами авиакомпании из США в страны Ближнего, Среднего Востока либо Центральной Азии.

Как сообщил журналистам в аэропорту первый заместитель генерального директора авиакомпании Алексей КОЧАНОВ, «пассажир летел из Одессы, в Одессе наше представительство зарегистрировало пассажира на рейс из Киева до Нью-Йорка, который и оказался 6-милионным». Он также отметил, что «1 млн. миль - это льгота, которая не привязана к какому-либо рейсу, пассажир может использовать ее по своему усмотрению».

По его словам, за 2006 г. компания планирует перевезти около 1 млн. 400 тыс. пассажиров против 1 млн. 270 тыс. в 2005 г.

Справка УНИАН. 8 октября 2006 г. авиакомпания «АэроСвит – Украинские авиалинии» исполнилось 12 лет. Первого миллионного пассажира компания перевезла в феврале 2001 г. – на 7 году со дня создания, 3-миллионного – в августе 2004 г., 5-миллионного – в феврале 2006 г. Авиакомпания «АэроСвит - Украинские авиалинии» в октябре 2006 года отметит свое 12-летие.

На сегодняшний день перевозчик обслуживает 12 воздушных линий между городами Украины и 60 международных маршрутов в 31 страну мира, включая 5 дальнемагистральных направлений в Нью-Йорк (США), Торонто (Канада), Пекин (Китай), Дели (Индия) и Бангкок (Таиланд).

В данное время «АэроСвит» эксплуатирует 13 воздушных судов производства компании Boeing: 11 среднемагистральных самолетов В-737 и 2 дальнемагистральных лайнера В-767. До конца года компания рассчитывает пополнить парк еще двумя воздушными судами.