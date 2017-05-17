Сегодня открывается Каннский кинофестиваль (видео)

В основную программу конкурса вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая". Его конкуренты в борьбе за "пальмовую ветвь", в частности, - фильмы Андрея Звягинцева, Софии Копполы, Йоргоса Лантимоса, Франсуа Озона и Михаэля Ханеке.

Организаторы объявили полный состав жюри, возглавляемого Педро Альмодоваром. В него вошли Пак Чхан-Ук, Паоло Соррентино, Джессика Честейн, Уилл Смит, Марен Аде, Фань Бинбин, Аньес Жауи и Габриэль Яред.

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Ведущей кинофестиваля будет актриса Моника Белуччи.

Список лауреатов объявят в воскресенье, 28 мая. Тогда же состоится показ фильма, получившего "Золотую пальмовую ветвь".