Провайдерам "светит" огромный штраф за отказ блокировать российские сайты

За невыполнение указа президента о запрете в Украине ряда российских социальных сетей и веб-сервисов интернет-провайдеры понесут административную ответственность в виде штрафа в размере до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Об этом сообщает Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

"Обращаем внимание, операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа к Интернету, на то, что статьей 145 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлено, что нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом Украины, предусмотренную лицензиями, разрешениями влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

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В Комиссии подчеркнули, если то же нарушение повторится в течение года после наложения административного взыскания за нарушения, то это повлечет за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, согласно ст. 148-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение порядка и условий предоставления услуг связи в сетях общего пользования - влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.

Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Нацбанка.

В Кремле заявили, что не забывают "о принципе взаимности" в связи с принятием решения Украиной о блокировании ряда российских Интернет-ресурсов.