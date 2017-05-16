С начала года контракт с ВСУ заключили 13 тысяч военных

В 2017 году контракт с Вооруженными силами Украины заключили около 13 тыс. военнослужащих.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины, об этом заявил государственный секретарь оборонного ведомства генерал-полковник Александр Дублян во время брифинга перед началом прямой телефонной линии Кабинета министров Украины.

По статистике государственных центров занятости, военная служба по контракту в ВСУ остается наиболее конкурентоспособной профессией на рынке труда страны.

"С начала года контракт с украинским войском заключили уже около 13 тыс. военнослужащих, из которых почти 900 офицеров", - подчеркнул Дублян.

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Также госсекретарь Минобороны сообщил, что в этом году в боевые воинские части назначены более 300 лиц сержантского и старшинского состава, которые получили воинское звание «младший лейтенант». Почти все эти военнослужащие прошли курсовую подготовку при высших военных учебных заведениях. На курсах лидерства и подготовки инструкторов базового уровня прошли подготовку более тысячи младших командиров.

"На высшие должности назначены 5 тыс. 168 лиц офицерского состава, которые получили боевой опыт во время выполнения задач в районе проведения антитеррористической операции. В оперативный резерв Вооруженных сил Украины зачислены более 130 тыс. резервистов, из которых более 110 тыс. назначены в оперативный резерв первой очереди боевых бригад и полков. Для поддержания уровня подготовки резервистов в этом году почти 50 тыс. военнослужащих оперативного резерва примут участие в учебных сборах. В ходе призыва на срочную службу этой весной ряды Вооруженных сил Украины уже пополнили 9 тыс. 135 человек молодого пополнения", - проинформировал генерал-полковник.

Дублян подчеркнул, что военнослужащими срочной службы комплектуются только небоевые воинские части и подразделения обеспечения частей боевого состава, которые выполняют задачи в зоне АТО.

Как сообщал УНИАН, в этом году президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет военным досрочно разрывать контракты.