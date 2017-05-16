В Украине снова не работает большинство паспортных сервисов
Документы для оформления загранпаспортов принимают всего несколько сервисных центров по всей стране.
По техническим причинам большинство центров обслуживания граждан "Паспортный сервис" изменили штатную работу и функционируют только в режиме выдачи биометрических загранпаспортов и ID карт через подразделения миграционной службы. Об этом говорится в сообщении на сайте ГП "Документ".
"Уважаемые посетители! В связи с форс-мажорными обстоятельствами в предоставлении доступа к специализированным каналам связи, штатную работу центров "Паспортный сервис" временно изменено!", - говорится в сообщении.
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При этом на сайте приводится список сервисных центров, которые возобновили работу как по оформлению, так и по выдаче загранпаспортов:
• м. Киев, бул. Т. Шевченко, 27;
• м. Киев, пр. Бажана, 1-Е;
• м. Киев, Документ-сервис Готово, пл. Л. Украинская, 1;
• м. Харьков, ул. Сумская, 10;
• м. Ровно, ул. 16-го Июля, 6-А;
• г. Львов, ул. Б. Хмельницкого, д. 212;
• г. Львов, ул. Ю. Словацкого, 1;
• м. Одесса, пл. Веры Холодной, 3;
• м. Одесса, пр. Шевченко, 4-А;
• м. Днепр, ул. П. Ниринберга (Баумана), 10;
• м. Ивано-Франковск, ул. Независимости, 44;
• м. Ужгород, ул. Подгорная, 18-А.
"Остальные центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" работают в режиме выдачи биометрических загранпаспортов и ID карт через подразделения миграционной службы", - добавили в ГП "Документ".
Как сообщал УНИАН, в апреле все центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" уже приостанавливали работу из-за чрезмерного наплыва поситителей.