В Украине снова не работает большинство паспортных сервисов

По техническим причинам большинство центров обслуживания граждан "Паспортный сервис" изменили штатную работу и функционируют только в режиме выдачи биометрических загранпаспортов и ID карт через подразделения миграционной службы. Об этом говорится в сообщении на сайте ГП "Документ".

"Уважаемые посетители! В связи с форс-мажорными обстоятельствами в предоставлении доступа к специализированным каналам связи, штатную работу центров "Паспортный сервис" временно изменено!", - говорится в сообщении.

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При этом на сайте приводится список сервисных центров, которые возобновили работу как по оформлению, так и по выдаче загранпаспортов:

• м. Киев, бул. Т. Шевченко, 27;

• м. Киев, пр. Бажана, 1-Е;

• м. Киев, Документ-сервис Готово, пл. Л. Украинская, 1;

• м. Харьков, ул. Сумская, 10;

• м. Ровно, ул. 16-го Июля, 6-А;

• г. Львов, ул. Б. Хмельницкого, д. 212;

• г. Львов, ул. Ю. Словацкого, 1;

• м. Одесса, пл. Веры Холодной, 3;

• м. Одесса, пр. Шевченко, 4-А;

• м. Днепр, ул. П. Ниринберга (Баумана), 10;

• м. Ивано-Франковск, ул. Независимости, 44;

• м. Ужгород, ул. Подгорная, 18-А.

"Остальные центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" работают в режиме выдачи биометрических загранпаспортов и ID карт через подразделения миграционной службы", - добавили в ГП "Документ".

Как сообщал УНИАН, в апреле все центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" уже приостанавливали работу из-за чрезмерного наплыва поситителей.