В Харькове участник захвата здания ОГА в 2014 году приговорен к 5 годам заключения

В Харькове участник захвата здания Харьковской ОГА в апреле 2014 года приговорен к пяти годам заключения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА, вчера, 15 мая, Киевский районный суд Харькова поддержал требования прокуратуры и признал виновным одного из активных участников штурма Харьковской ОГА в апреле 2014 года по ч. 1 ст. 294 УК Украины (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества).

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По информации начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, 41-летний житель области приговорен к 5 годам лишения свободы.

Доказано, что 7-8 апреля 2014 года осужденный принимал активное участие в массовых беспорядках на площади Свободы, где проходил митинг пророссийских активистов.

В частности, он вместе с другими участниками беспорядков во время штурма облгосадминистрации бросал камни и другие предметы в окна и двери здания. Ворвавшись в помещение, так называемые «антимайдановцы» бросали шумовые гранаты, взрывпакеты и стреляли из травматического оружия в сторону правоохранителей, исполнявших свои служебные обязанности.

Согласно заключениям судебно-медицинской экспертизы потерпевшие получили повреждения разной степени тяжести.

Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски о возмещении причиненных материальных убытков.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2014 года во время пророссийского митинга в Харькове группа людей захватила здание местной ОГА. Помещение было освобождено бойцами винницкого «Ягуара». На месте были задержаны более 60 злоумышленников. Судебные процессы над большинством из них продолжаются.