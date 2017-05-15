В Минфине заявили о слежке за их офисом неизвестными

15:27, 15 мая 2017
Общество
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У запасного входа в здание министерства обнаружили подозрительный фургон.

Здание Министерства финансов Украины/Фото УНИАН

Сотрудники Министерства финансов Украины обнаружили подозрительный фургон, который регулярно появлялся у запасного входа в здание министерства на Подоле в Киеве.

Как сообщила пресс-служба Минфина, сотрудники уведомили правоохранителей, которые по результатам проверки установили, что фургон является клоном, а номерные знаки на нем фальшивые.

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Минфин отметил, что в настоящее время обстоятельства инцидента выясняет следственно-оперативная группа, вызванная после очередного появления фургона, и пообещал сообщить больше информации позже.

«Многие интересуются работой Минфина. Несмотря на то, что мы работаем прозрачно и публикуем всю информацию, связанную с нашей деятельностью, некоторые считают, что этого недостаточно», - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее в Минфине сообщали о попытке сорвать запуск работы реестра возмещения НДС.

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Теги: #Минфин#слежка