Порошенко прокомментировал недавний обстрел пророссийскими боевиками Авдеевки

Президент Украины Петр Порошенко назвал недавний обстрел Авдеевки пророссийскими боевиками, в результате которого погибли четверо мирных жителей, той ценой, которую платит Украина за российскую агрессию и стремление быть свободной.

Об этом Порошенко заявил во время торжественной церемонии поднятия флага Европейского Союза по случаю Дня Европы в Украине возле здания Администрации президента, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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Приветствуя собравшихся на площади, Порошенко сказал, что День Европы уже стал глубоко символичным для украинского народа, поскольку три года назад украинцы отстояли свое европейское будущее.

Президент отметил, что «Европа и Евросоюз стали настоящими синонимами реформ, ценностей, демократии и свободы». «Сейчас можем однозначно утверждать: Украина кардинально изменилась и навсегда отошла от советской и российской империи. Именно поэтому европейский цивилизационный выбор стал искренним и осознанным выбором всего украинского народ», - сказал он.

«Наше движение в Европу поддерживается абсолютным большинством украинского народа, и это дает дополнительные силы для проведения реформ. В эти дни Европа и Европейский Союз сегодня на слуху у каждого украинца. И это праздник на самом деле является всеукраинским и всенародным», - сказал Порошенко.

Вместе с тем президент подчеркнул, что за свой выбор украинцы вынуждены платить высокую цену. Порошенко с болью напомнил про вчерашний обстрел пророссийскими боевиками мирного населения Авдеевки. «К сожалению, это та цена, которую сегодня платит украинский народ за российскую агрессию, за наше стремление и желание быть свободными», - отметил Порошенко.

Однако, убежден глава государства, тысячи гостей «Евровидения», которые приехали из всех уголков ЕС, увидели настоящую, фантастическую Украину, европейских украинцев, а потому - встанут в поддержку наших проевропейских стремлений.

«Они влюбились в Украину. И уверен в том, что наше стремление двигаться в Европу и интегрироваться в Европу получило сейчас дополнительных союзников», - сказал президент.

«Солидарным и единым фронтом украинский народ сейчас стоит на защите европейских ценностей, на защите свободы, на защите демократии, но на защите нашего суверенитета, территориальной целостности, защите нашей независимости. С праздником Европы тебя, дорогой, величественный, европейский украинский народ. Слава Европе и слава Украине», - поздравил украинцев Порошенко.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 мая, около 19.00 во время артиллерийского обстрела жилых кварталов Авдеевки российско-оккупационными войсками четверо гражданских жителей погибли и один получил тяжелое ранение.