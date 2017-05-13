Порошенко решил не посещать финал Евровидения

23:25, 13 мая 2017
Общество
9079 0

Порошенко изменил свое решение из-за гибели мирных жителей Авдеевки.

Порошенко назвал Евровидение очень важным для Украины событием / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко решил не посещать финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017» из-за обстрела Авдеевки, в результате которого погибли мирные жители. Об этом он сообщил в Facebook.

«ПП: Евровидение очень важное для Украины событие. Мы планировали вместе с Мариной присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе.

Читайте такжеВ воскресенье состоится пресс-конференция Порошенко

Однако из-за обстрела Авдеевки и гибели мирных жителей, я принял решение отменить пребывание на финале Евровидения», - написал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 19.00 во время артиллерийского обстрела жилых кварталов Авдеевки российско-оккупационными войсками четверо мирных жителей погибли и один получил тяжелое ранение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Порошенко#Евровидение в Украине