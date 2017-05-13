Порошенко решил не посещать финал Евровидения
Порошенко изменил свое решение из-за гибели мирных жителей Авдеевки.
Президент Украины Петр Порошенко решил не посещать финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017» из-за обстрела Авдеевки, в результате которого погибли мирные жители. Об этом он сообщил в Facebook.
«ПП: Евровидение очень важное для Украины событие. Мы планировали вместе с Мариной присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе.
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Однако из-за обстрела Авдеевки и гибели мирных жителей, я принял решение отменить пребывание на финале Евровидения», - написал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 19.00 во время артиллерийского обстрела жилых кварталов Авдеевки российско-оккупационными войсками четверо мирных жителей погибли и один получил тяжелое ранение.