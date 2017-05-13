Боевики обстреляли Авдеевку: погибли четверо мирных жителей - Жебривский

Во время обстрела Авдеевки погибли четверо мирных жителей. Об этом на странице в "Фейсбуке" сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Читайте такжеВолонтеры показали упредительный удар ВСУ по позициям боевиков (видео)

"20 минут назад российские оккупанты обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке. В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина", - написал Жебривский. Он добавил, что еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.