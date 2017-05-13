Сегодняшний обстрел Авдеевки, в результате которого погибли четверо мирных жителей, квалифицирован как теракт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Напоминается, что около 19.00 во время артиллерийского обстрела жилых кварталов Авдеевки российско-оккупационными войсками четверо мирных жителей погибли и один получил тяжелое ранение, он находится в больнице.

По предварительной информации, мирные граждане погибли в результате попадания снаряда во двор дома по ул. Сапронова. Личности погибших сейчас устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Читайте такжеСтали известны подробности обстрела Авдеевки, во время которого погибли четверо мирных жителей

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 258 (террористических акт) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет прокуратура Донецкой области.