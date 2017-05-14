Финал Евровидения-2017: кто голосовал за Украину

На официальном сайте Евровидения обнародовали итоговые баллы зрительского голосования и голосования жюри, сообщает "112 Украина".

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Украина, которую представляла группа O.Torvald, получила по 7 баллов от телезрителей Чехии и Италии. 4 балла – от Грузии, 3 – от Португалии. 2 балла отдали еврофаны из Польши, один – из Беларуси.

От национальных жюри O.Torvald получил такие оценки: 7 от Азербайджана, 4 от Израиля и 1 от Болгарии.

В сумме группа набрала 36 баллов и заняла 24 место из 26.

Победил на Евровидении-2017 представитель Португалии Сальвадор Собрал. Вторым стал представитель Болгарии Кристиан Костов (615 баллов). Третье место заняли представители Молдовы Sunstroke Project (374).