Все билеты на Евровидение проданы

Все билеты на последнее неэфирное шоу финала Евровидения-2017, а также на вечернее шоу, которое в прямом эфире будут смотреть миллионы телезрителей, и по результатам которого станет известно имя победителя песенного конкурса, проданы. Об этом сообщили в пресс-службе Евровидения.

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Победительница прошлогоднего конкурса Джамала в субботу вечером в своем Facebook написала, что ищет 4 билета для своих племянников. Как свидетельствуют комментарии под постом - добрые люди нашлись: певице предлагали и билеты, и волонтерский бейдж, и даже аккредитацию.

В общем на 9 шоу Евровидения продано более 64 тысяч билетов. Их продавали с 14 февраля. Цены стартовали с 8 евро, самый дорогой билет обошелся покупателю в 500 евро. Зрительный зал главной арены вмещает более девяти тысяч человек. В двух секторах трибун оборудованы также места для людей, которые пользуются колясками.

Гранд-финал конкурса стартует в 22:00, прямую трансляцию можно смотреть и на сайте УНИАН.