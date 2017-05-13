Порошенко с женой и бойцами АТО собирается на финал Евровидения (фото)

20:24, 13 мая 2017
Общество
3225 0

С семьей президента на финал попадут бойцы из военного госпиталя.

Нескольких бойцов из госпиталя пригласили на Евровидение / facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко намерен сегодня вместе с женой Мариной посетить финальную часть международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Об этом он написал в Facebook.

Читайте такжеУчастники Евровидения ярко украсили гримерки: у команды Дании висит большой украинский флаг (фото)

«Мы с Мариной пригласили наших украинских защитников, которые находятся в военном госпитале, на финал Евровидения. Сегодня будем вместе болеть за Украину!», - отметил президент.

Как известно, финал конкурса начнется в 22.00. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть и через сайт УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Евровидение в Украине#Порошенко на Евровидении