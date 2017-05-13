Порошенко с женой и бойцами АТО собирается на финал Евровидения (фото)
20:24, 13 мая 2017Общество
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С семьей президента на финал попадут бойцы из военного госпиталя.
Нескольких бойцов из госпиталя пригласили на Евровидение / facebook.com/petroporoshenko
Президент Украины Петр Порошенко намерен сегодня вместе с женой Мариной посетить финальную часть международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Об этом он написал в Facebook.
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«Мы с Мариной пригласили наших украинских защитников, которые находятся в военном госпитале, на финал Евровидения. Сегодня будем вместе болеть за Украину!», - отметил президент.
Как известно, финал конкурса начнется в 22.00. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть и через сайт УНИАН.
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