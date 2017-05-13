Евровидение-2017: Галич пообещал набить на лице тату с итальянцем в случае его победы

Представители стран "Большой пятерки" и Украины как хозяйки "Евровидения-2017" приняли участие в пресс-конференции накануне финала музыкального первенства.

Как сообщает ТСН, лейтмотивом общения с журналистами было указание об облегчении от неучастия в двух полуфиналах, ведь артисты из этих государств автоматически стали претендентами на победу по правилам.

Солист O. Torvald Женя Галич поблагодарил триумфаторке прошлогоднего "Евровидения" Джамале за свои сохраненные нервы и возможность для Украины принимать у себя шоу.

Не обошел рокер вниманием и бойцов на Востоке нашего государства, которые защищают безопасность в это непростое время.

"Хочу поблагодарить Джамале за мои сохраненные нервы. Если бы мы участвовали в полуфинале, то мы больше бы нервничали и меньше танцевали. Чувствую себя гордым, что мы можем проводить конкурс на высоком уровне. Хочу поблагодарить ребят, которые защищают нас на Востоке и защищают нашу безопасность", - подчеркнул он.

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Музыкант является новоиспеченным второй раз папой (жена артиста недавно родила сына). Женя скучает по малышу, поскольку во время напряженной подготовки к выступлению не видится с ним.

"Я уже не видел сына 5 дней. После шоу хочу вернуться к семье и быть с ними", - отметил артист.

На вопрос журналиста о возможном дальнейшем сотрудничестве с участниками "Евровидения-2017" Галич ответил оригинально.

"Спасибо за то, что вы приехали. Так случилось, что большинство людей приглашают нас. Я замутил себе отдых во Франции, Италии, Испании. Если нужны скидки - обращайтесь", - заверил он.

Один из корреспондентов вспомнил обещание представителя Испании Мануэля Наварро побрить роскошную шевелюру в случае победы.

Он предложил остальным финалистов озвучить свои. Здесь украинский рокер также удивил, пообещав не только изменить прическу, но и набить себе на лице фаворита букмекеров – итальянца Франческо Габбани в случае его победы.

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В ответ на такое заявление Габбани заверил: побреет свою обезьяну, с которой выступает, после победы.

При этом, фаворит букмекеров утверждает: первое место не считает самоцелью участия.

"Наибольшее давление из-за пророчества букмекеров оказывает не сам факт, а вопрос об этом. Это, конечно, честь, но вообще "Евровидение" - захватывающий опыт", - подчеркнул Франческо.

Напомним, финал Евровидения-2017 состоится сегодня, 13 мая в 22:00. Прямую трансляцию конкурса можно будет посмотреть на сайте УНИАН.