НБУ засекретил информацию о помощи банкам

НБУ прекратил публиковать информацию об объемах рефинансирования банков. Таким образом главный регулятор решает две проблемы. Во-первых, он не позволяет деловым кругам рассуждать об уровне помощи, которую Нацбанк оказывает отечественным банкам. А во-вторых, снимает возможность политических спекуляций вокруг вопроса предоставления денег банкам. Особенно важно, если НБУ увеличит объемы такой помощи. За предыдущие 4 месяца НБУ выделил на рефинансирование банков свыше 100 миллиардов гривен (с учетом кредитов овернайт). Депутаты и Кабмин жестко критиковали НБУ, считая, что он предоставляет рефинансирование непрозрачно и в чрезмерно больших объемах. Особенно Нацбанку досталось за выделение 7 миллиардов банку «Надра» под честное слово бизнесмена Дмитрия Фирташа.

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