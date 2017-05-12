Евровидение-2017: за 90-секундный промо-ролик для финала заплатили почти миллион гривень

ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» заключило договор с ФЛП Нещадим Теодор Викторович на изготовление видеоролика для финала песенного конкурса Евровидение-2017 общей стоимостью 891,3 тыс. грн. Об этом сообщается на сайте ProZorro.

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Согласно условий договора, победитель тендера отснял и смонтировал 90 секундный промо-ролик с популяризацией Украины, который покажут во время трансляции финала конкурса, 13 мая.

Как сообщал УНИАН, на охрану Евровидение в Киеве потратили около 50 миллионов гривен.