Евровидение-2017: за 90-секундный промо-ролик для финала заплатили почти миллион гривень
17:31, 12 мая 2017Общество
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Победитель тендера отснял и смонтировал 90-секундный промо-ролик с популяризацией Украины, который покажут во время трансляции финала конкурса, 13 мая.
Иллюстрация / REUTERS
ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» заключило договор с ФЛП Нещадим Теодор Викторович на изготовление видеоролика для финала песенного конкурса Евровидение-2017 общей стоимостью 891,3 тыс. грн. Об этом сообщается на сайте ProZorro.
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Согласно условий договора, победитель тендера отснял и смонтировал 90 секундный промо-ролик с популяризацией Украины, который покажут во время трансляции финала конкурса, 13 мая.
Как сообщал УНИАН, на охрану Евровидение в Киеве потратили около 50 миллионов гривен.
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