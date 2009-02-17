Доллар на межбанке вырос

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0750/8,1600 грн., к 12:00 цены выросли до 8,1850/8,2250 грн. К закрытию ценовые уровни достигли уровня 8,2100/8,2500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,7000/7,7900.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2240/0,2285 грн., а к 12:00 цены поднялись до 0,2275/0,2300 грн. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2270/0,2295 грн. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,1200 (+1,6640).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2605/1,2805. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1910/10,3040, к 12:00 цены ушли вверх до 10,3365/10,4010. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH установились на следующих значениях - 10,3620/10,4267.