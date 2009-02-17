Кого украинцы отправили бы в отставку (опрос)

Большинство украинцев считают, что Виктор ЮЩЕНКО должен подать в отставку с поста Президента Украины. Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В частности, 70,9% опрошенных ответили, что на призыв некоторых политиков уйти в отставку с поста Президенту, В.ЮЩЕНКО правильнее было бы сделать это, только 19,3% украинцев считают, что действующий глава государства должен остаться в своей должности, 9,8% не смогли дать ответа на этот вопрос.

В то же время, объявление импичмента Президенту Украины поддерживают 56,6% опрошенных, 26,9% высказались против такого смещения В.ЮЩЕНКО с его должности, 16,5% не смогли дать ответа на этот вопрос.

Мнения украинцев относительно отставки премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО разделились. Так 45,2% считают, что Ю.ТИМОШЕНКО должна остаться в своей должности

43,1% думают, что премьеру правильнее было бы оставить должность, 11,7% не смогли дать ответа на этот вопрос.

Если бы украинцам разрешили выбирать, кто должен уйти в отставку со своего поста – Ю.ТИМОШЕНКО или В.ЮЩЕНКО, большинство бы отдали предпочтение отставке Президента - 57,0%, против 16,4% - которые отдали предпочтение тому, чтобы в отставку ушла Ю.ТИМОШЕНКО. 26,6% не смогли дать ответа на этот вопрос.

Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил всеукраинский опрос общественного мнения с 29 января по 5 февраля 2009 года. Методом интервью опрошено 1642 респондента, которые проживают во всех областях Украины, в Крыму и в Киеве по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В исследовании был использован квотный отбор респондентов на последнем этапе.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,7% для показателей, близких к 50%, 3,2% - для показателей, близких к 25%, 2,2% - для показателей, близких к 10%, 1,6% - для показателей, близких к 5%.