”Контакт” продлится семь дней

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии открытия второго Международного фестиваля документального кино «Контакт», который с 8-го по 14-то апреля проходит в столичном Доме кино.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Главы государства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что «этот фестиваль является попыткой выявить новые имена в документальном кино». Он также подчеркнул роль документалистики в сохранении исторических сведений.

Фестиваль начался с показа ленты французского режиссера Люка ЖАКЭ «Путешествие императора».

Фестиваль проходит при поддержке Международного благотворительного фонда «Украина 3000».