”Контакт” продлится семь дней
18:50, 08 апреля 2006Общество
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Президент Украины открыл Международный фестиваль документального кино
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии открытия второго Международного фестиваля документального кино «Контакт», который с 8-го по 14-то апреля проходит в столичном Доме кино.
Об этом сообщает официальное интернет-представительство Главы государства.
В.ЮЩЕНКО отметил, что «этот фестиваль является попыткой выявить новые имена в документальном кино». Он также подчеркнул роль документалистики в сохранении исторических сведений.
Фестиваль начался с показа ленты французского режиссера Люка ЖАКЭ «Путешествие императора».
Фестиваль проходит при поддержке Международного благотворительного фонда «Украина 3000».
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