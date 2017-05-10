Два украинских канала получили предупреждения за брань в эфире

В эфире СТБ и "Нового канала" было зафиксировано употребление грубых слов и выражений в анонсах отдельных передач. Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

Так, грубые высказывания на СТБ были зафиксированы в анонсах передач "МастерШеф. Дети" и в спецпроекте "Окон" "Соседи". На "Новом" это касалось анонсов передач "От пацанки до панянки", объявления набора на следующий сезон проекта "От пацанки до панянки" и "Сердца трех".

Читайте такжеВ Украине под запрет попал еще один российский телеканал

В Нацсовете подчеркнули, что анонсы указанных проектов выходили как в утреннее, так и в дневное время, когда они доступны для просмотра юными зрителями.

"Нацсовет обращает внимание телерадиоорганизаций на необходимость неукоснительного исполнения норм законодательства и напоминает об обязанности соблюдать требования по распределению времени при распространении программ и передач, которые могут нанести вред физическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.