Сотрудники СБУ задержали за взятки двух работников райпрокуратуры
23:31, 16 февраля 2009Общество
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В задержания участвовала «Альфа
Оперативники Управления СБУ в Одесской области задержали за взяточничество в особо крупных размерах двух сотрудников Малиновской районной прокуратуры Одессы.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, сотрудники прокуратуры задержаны при получении взятки в 35 тыс. долларов США.
В операции задержания приняли участие бойцы спецподразделения «Альфа».
Материалы по факту задержания сотрудников надзорного ведомства переданы в Генеральную прокуратуру Украины.
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