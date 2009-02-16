Сотрудники СБУ задержали за взятки двух работников райпрокуратуры

23:31, 16 февраля 2009
Общество
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В задержания участвовала «Альфа

Оперативники Управления СБУ в Одесской области задержали за взяточничество в особо крупных размерах двух сотрудников Малиновской районной прокуратуры Одессы.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, сотрудники прокуратуры задержаны при получении взятки в 35 тыс. долларов США.

В операции задержания приняли участие бойцы спецподразделения «Альфа».

Материалы по факту задержания сотрудников надзорного ведомства переданы в Генеральную прокуратуру Украины.

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