Власти Ялты решили избежать чрезвычайной ситуации

Власти Ялты в связи с ожидаемым понижением температуры на Южном берегу Крыму решили распломбировать котельные и возобновить теплоснабжение жилого фонда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Ялты.

Такое решение было принято сегодня вечером на экстренном заседании ялтинской городской комиссии по технике безопасности и чрезвычайным ситуациям.

«Для того, чтобы избежать возникновения эпидемии гриппа из-за переохлаждения, а также для предотвращения угрозы повреждения магистральных тепловых сетей, комиссия единогласно приняла решение о распломбировании котельных, отключенных от подачи газа и электроэнергии с 8 февраля, и подаче отопления в жилой фонд», - говорится в сообщении.

Мэр Ялты Сергей БРАЙКО обратился к руководителям ялтинских филиалов «Крымгаза» и «Крымэнерго», к руководителям теплопоставляющих организаций и управления газового хозяйства «с просьбой проявить гражданскую позицию и уже в ночь с 16 на 17 февраля дать тепло в дома жителей Большой Ялты».

«Я понимаю, что мы приняли решение вопреки указаниям вашего руководства, но мы не имеем права держать жителей в холоде. Это не означает, что нужно прекратить работу по сбору долгов с населения. Ситуация с отоплением остается под угрозой, и долго мы без оплаты за потребленные тепловиками газ и электроэнергию не продержимся. Нужно всеми доступными способами объяснять жителям, что долги по отоплению необходимо погасить», - сказал С.БРАЙКО.

Как сообщал УНИАН, за долги населения по оплате за тепло было отключено от отопления 85% жилого фонда Большой Ялты. Вся социальная сфера (школы, детские сады, больницы, учреждения культуры) не отключались от отопления, так как подача тепла осуществляется автономными мини-котельными, установленными по городской программе «Тепло». Задолженностей городского бюджета перед теплопоставляющими организациями нет.