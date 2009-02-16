В банке «Надра» уволили президента

Игорь ГИЛЕНКО освобожден от должности председателя Правления - президента банка "Надра". Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в понедельник.

Согласно предоставленной информации, И.ГИЛЕНКО уволен с должности согласно приказу от 11 февраля т.г.

И.ГИЛЕНКО занимал должность президента банка "Надра" с июля 1997 года. Он владеет 0,0002% акций банка.

Как сообщалось, с 10 февраля т.г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра» сроком на один год. Временным администратором назначена Валентина ЖУКОВСКАЯ.

Также для восстановления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 838 млн. 468 тыс. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО КБ «Надра» в 2008 году уменьшилась в 13,5 раза, по сравнению с 2007 годом, и на 1 января т.г. составила 25,857 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.