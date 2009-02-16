Рекорд падения цены в Украине поставили... «семечки»

Средние цены продажи продукции растениеводства в Украине за январь 2009 г. против января 2008 г. снизились на 46%. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом в январе т.г. по сравнению с декабрем 2008 г. средние цены реализации продукции растениеводства выросли на 3%.

Сообщается, что в январе 2009 г. было реализовано 1,3 млн. тонн зерновых, что более чем в 3 раза превышает аналогичный показатель января 2008 г. В том числе реализация пшеницы составила 665,5 тыс. тонн, что в 3,6 раза превышает показатель января 2008 г. Средняя цена реализации составила 582,8 грн./т, что на 40,6% ниже цены в январе 2008 г. и на 7,3% ниже цены в декабре 2008 г.

Также в январе было реализовано 8,9 тыс. тонн ржи, что на 82,2% больше против января 2008 г. Средняя цена реализации составила 536,7 грн./т, что на 44,2% ниже января 2008 г. и на 25,1% ниже декабря 2008 г.

Также было реализовано 120,4 тыс. тонн ячменя, что в 3,7 раза больше показателя января 2008 г. Средняя цена реализации составила 649,3 грн./т, что на 43,3% ниже января 2008 г. и на 24,5% ниже декабря 2008 г.

Также в январе было продано 155,8 тыс. тонн семян подсолнечника, что в 2,5 раза больше января 2008 г. Средняя цена составила 1 тыс. 224,6 грн./т, что на 62,1% ниже января 2008 г. и на 10,5% выше декабря 2008 г.