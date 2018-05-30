Кто же готовит Украину на пожирание?

Причину экономических неурядиц мы ищем не в своей безответственности, а в коварных действиях заграничных врагов, которые только и ищут возможности поработить нас... В первой части анализа аргументов автора статьи «Украину готовят на съедение», которую активно пиарили в Интернете, я изложил собственное понимание причин сегодняшнего мирового финансового кризиса. Это желание – сначала выразить свое виденье причин глобального финансового кризиса, который все больше поглощает мир, – а затем уже разбирать аргументы этого господина, было связано с необходимостью предоставить читателям не политологическое или журналистское, а более профессиональное объяснение тех процессов, с которыми столкнулись все субъекты мирового хозяйства. Осознание проблем, порожденных глобализацией мировой экономики, дает возможность лучше понимать серьезность, приведенных в названной статье аргументов и фактов для их подтверждения.

Следовательно, проанализирую три ключевых тезиса той статьи, а именно: мировые финансовые кризисы являются не случайными, их преднамеренно провоцируют США и международные финансовые олигархи; в этом им помогают МВФ и Всемирный банк; целью этих кризисов является «пожирание» материальных ресурсов стран мира и их наиболее привлекательных предприятий международной финансовой олигархией. Важность анализа именно этих тезисов, связана еще с тем, что они являются отображением, как низкого уровня экономических знаний, так и достаточно распространенных фобий и «совковых» штампов, которые остались в головах у многих граждан бывшего Советского Союза.

Провоцирует ли кто-то умышленно экономические кризисы Для того, чтобы разобраться с тем, насколько экономические кризисы являются случайными или не случайными, необходимо иметь понимание основных механизмов функционирования рыночной экономики и причин, которые приводят к периодическим кризисам, которые раньше охватывали отдельные страны, а в условиях глобализации задевают экономики стран всего мира.

Посмотрим сначала, как функционирует экономика отдельно взятой страны в условиях экономического роста, кризиса и потом опять роста.

Функционирование рыночной экономики обеспечивается отношениями между производителями товаров и услуг, покупателями и финансовыми институтами. Предприниматели производят товары и услуги и продают их покупателям, которые являются или конечными потребителями или частью технологической цепочки от производства до конечного потребителя. Если тот или иной товар имеет спрос, предприниматель, который его произвел, имеет от этого выгоду. В какой-то момент ограниченность ресурсов для производства товаров, подталкивает его к необходимости привлечь дополнительные средства для развития своего бизнеса. Он идет в банк и просит выдать ему кредит. Если банк, проанализировав доходы клиента, возможности сбыта его продукции приходит к выводу, что клиент ответственный, ему можно доверять и его бизнес развивается успешно, то он предоставляет кредит. За счет этого предприниматель получает возможность приобрести дополнительное сырье, оборудование, осуществить другие мероприятия, которые дают возможность увеличить объемы производства продукции, которая имеет спрос.

После успешного завершения цикла “производство – продажа – получение дополнительного дохода” предприниматель имеет возможность своевременно вернуть кредит банку. Довольны и предприниматель, и банк, потому что в результате такого сотрудничества и доверия друг к другу и тот, и другой получили дополнительную прибыль. При этом их сотрудничество дало возможность нарастить объем выработанных товаров и услуг. Работники как предприятия, так и банка, получили зарплату, за счет которой смогли создать дополнительный платежеспособный спрос на другие товары и услуги.

В условиях экономического роста таких кредитных соглашений ежедневно заключается тысячи и даже десятки тысяч. Кредиты стимулируют как спрос на продукцию, так и возможности увеличения объемов ее выпуска. Но чем больший, в частности и за счет кредитов, платежеспособный спрос на разнообразную продукцию, тем больше вероятность того, что производство тех или иных товаров и услуг не будет успевать за спросом. Таким образом, избыточный спрос порождает рост цен на эти товары и услуги. В условиях роста объемов кредитов и денежных доходов покупатели товаров не обращают внимание на рост цен. К тому же продавцы советуют купить их товары прямо сейчас, потому что завтра они могут стоить еще дороже. Новые покупки делаются часто за счет кредитов, еще больше разгоняя инфляцию.

Но вдруг оказывается, что цены настолько растут, а набранных кредитов так много, что текущих доходов уже не хватает, чтобы обслуживать имеющиеся кредиты да и еще увеличивать потребление товаров и услуг. Наступает момент, когда наращивание производства товаров является невозможным. Более того, производители уже не могут продать свои товары по тем ценам, по которым еще вчера их продукцию, как говорится, отрывали с руками.

Таким образом рост производства прекращается и даже начинает падать. Растут складские запасы выработанной, но непроданной продукции. Следовательно, уменьшаются доходы предпринимателей. При этом возвращать привлеченные кредиты, полученные для увеличения объемов производства, становится все тяжелее. Банки начинают со все большей настороженностью смотреть на кредитные заявки даже от ранее абсолютно благонадежных и платежеспособных клиентов. Начинаются задержки с обслуживанием кредиторской задолженности перед банками и другими контрагентами.

Так формируется атмосфера общего взаимного недоверия, и начинается экономический кризис. Когда именно наступает тот день, что спрос и цены уже не растут, а начинают падать, – понять достаточно тяжело даже самым профессиональным экспертам и аналитикам. Они лишь могут прогнозировать приближение этого дня. Потому что в известной мере это связано с непредсказуемым одновременным поведением большого количества субъектов экономических отношений. Перефразируя известное высказывание Михаила Жванецкого, можно сказать: если бы знать, что спрос и цены начнут падать сегодня, то они бы упали еще вчера.

Спустя некоторое время, когда определенная часть неэффективных производителей и банков обанкротится и состоится расчистка балансов от безнадежных долгов, а запасы ранее выработанной продукции сократятся и появится пока еще ограниченный платежеспособный спрос на продукцию, – начинается новый экономический цикл: рост экономики – ее перегрев – опять спад.

А что же банки?

Взглянем на экономику с банковской колокольни. Где банки берут деньги для кредитования во время экономического роста и куда они деваются во время кризиса. Ресурсная база банков формируется за счет текущих и срочных депозитов физических и юридических лиц, межбанковских кредитов и собственного капитала. При этом потребность в собственном капитале банка связана с необходимостью обеспечить уверенность вкладчиков, что у него достаточно собственных средств, чтобы покрыть возможные убытки и их вклады в любом случае не пострадают.

Функцию эмитента денежных знаков всегда выполняет центральный банк страны. Но банки существенно отличаются от других субъектов ведения хозяйства, и главным таким уникальным отличием является то, что они имеют возможность увеличивать количество денег в обращении, кроме тех, что эмитировал центральный банк. Такая возможность связана с тем, что они могут предоставлять денежные кредиты клиентам, даже не имея реально свободных средств ни на корсчетах в других банках, ни в виде наличности в банковской кассе. Эта возможность у них возникает в том случае, если средства, которые банк дал клиенту в виде кредита, тот перечислит другим клиентам этого самого банка. В таком случае количество средств на счетах клиентов этого банка растет, а следовательно, формально растет и платежеспособный спрос этих клиентов. Чем больше связанных между собой бизнес-отношениями клиентов обслуживается в одном банке, тем больше таких кредитов тот может выдать, и тем больший объем платежеспособного спроса давит на рынок товаров и услуг. То есть чем крупнее банк и чем больше он привлек клиентов, которые связаны кооперационными связями между собой, тем больще он получает возможностей увеличивать кредитный портфель, не имея реальных денег. Это уникальное явление имеет название кредитный мультипликатор. Потребность в реальных деньгах в банке возникает лишь тогда, когда кто-то из этих клиентов захочет перечислить средства клиентам других банков или получить наличность, например, на выплату зарплаты сотрудникам. Центральные банки прекрасно знают о такой возможности коммерческих банков и с целью ограничения агрессивного наращивания ими кредитных портфелей и недопущения избыточного разогрева экономики, устанавливают определенные экономические нормативы деятельности (адекватность капитала – соотношение капитала и активов, ликвидность и тому подобное), которые должны ограничить эти их возможности.

Когда экономика растет, растет производство и спрос, в том числе подогретый банковскими кредитами, – все прекрасно. Но в определенный момент банки начинают чувствовать, что у их заемщиков появляются проблемы, и прекращают наращивание кредитных портфелей. В условиях перегрева экономики центральные банки повышают процентные ставки рефинансирования и ограничивают доступ банков к нему. Более того, банки сами прибегают к определенному самоограничению, хранят больше средств на корсчетах и в банковских хранилищах. Причем их поведение ничем не отличается от поведения других субъектов экономических отношений. В определенный момент они, как и все другие субъекты экономики, начинают не доверять своим клиентам – имеющимся или потенциальным заемщикам. Как при первом же сообщении о возможных проблемах банка реальные или мнимые вкладчики делают попытки немедленно забрать свои средства из него и положить их в более надежное место – под подушку, – так и банки, в свою очередь, делают попытки, если уже не вернуть выданные раньше кредиты, то по крайней мере точно не выдавать новых. И чем меньше в экономике круг таких сверхкрупных банков, в которых обслуживаются большинство клиентов страны, тем выше вероятность резкого сокращения объемов кредитования субъектов ведения хозяйства в условиях начала и роста экономического кризиса. Тот кредитный мультипликатор, который увеличивал денежную массу при экономическом росте, в условиях кризиса стремительно ее сокращает. Так неожиданно для многих за достаточно короткий промежуток времени большое предложение денег заменяется их ужасным недостатком. И простым увеличением объемов рефинансирования со стороны центрального банка эту проблему не решить, потому что коммерческие банки имеют проблему не так недостатка ресурсов, как нехватки доверия к заемщикам, которые смогут не только получить эти кредиты и произвести те или другие товары и услуги, а еще и продать их другим потребителям и вернуть полученные кредиты.

В условиях все большей глобализации мировой экономики последовательность этапов роста, кризиса и нового экономического роста такова же, как и в пределах отдельной страны. Сначала испытывается недостаток определенных товаров и услуг, которые приводят к росту спроса и цен на них. В свою очередь, это провоцирует необходимость в кредитах ради наращивания с их помощью производства дополнительных объемов этих товаров и услуг. При этом правительства и центральные банки стран эмитентов резервных валют (США и Евросоюза) заинтересованы в доступе субъектов ведения хозяйства к кредитным ресурсам, потому что это стимулирует спрос и способствует росту экономик этих стран. Центробанк на определенном этапе экономического цикла (рост экономик) снижает процентные ставки по своим кредитам банкам. Это дает возможность коммерческим банкам увеличивать объемы кредитования не только субъектов ведения хозяйства своих стран, но и других. Они или непосредственно дают кредиты предприятиям других стран, или предоставляют их банкам этих стран, и потом уже те кредитуют эти предприятия. Это, в свою очередь, стимулирует рост цен и спрос на продукцию на мировых рынках, что порождает новую волну роста объемов кредитования. А это еще больше провоцирует спрос на продукцию и стимулирует спекулятивный рост цен на биржевые товары. Вспомним в известной мере абсурдный спекулятивный рост цен на энергоносители и другие биржевые товары (нефть, уголь, зерновые, сахар и тому подобное). Цены на эти биржевые товары сначала росли по объективным причинам повышения спроса на них, а затем – уже сугубо на спекулятивной основе. Понятно, что когда, например, себестоимость добычи нефти составляет от 15 до 25 дол. США, а цены на биржах достигают 150 дол., – это вряд ли то, что может быть нормой в течение долгого периода времени.

В тот момент, когда инфляция в США и Евросоюзе достигает определенной границы, их центральные банки осуществляют шаги по ограничению рефинансирования, что провоцирует повышение процентных ставок по кредитам. К сожалению, центральные банки США и Евросоюза эти ограничения осуществляют с достаточно существенным опозданием, когда уже произошло надувание пузыря виртуальных стоимостей активов, начиная от тех или других товаров и заканчивая разными видами ценных бумаг (акций, облигаций, деривативов первого, второго, и бес его знает еще какого порядка). Но причина этого опоздания в известной мере понятна. Эти центральные банки получают лишь отчетность финансовых институтов своих стран, хотя, как показывают события, и не очень достоверную. А вот операции с резервными валютами и с дериватом, номинированным в этих валютах, проводят корпорации всех стран мира. И обобщенной информации относительно этих операций на сегодня не имеет никто. Потому анализировать и прогнозировать события, которые происходят в мировой экономике, в настоящее время практически невозможно. Недаром одна из деклараций о намерениях, которую недавно провозгласили лидеры стран “Большой двадцатки”, касалась именно более тесного обмена информацией между странами мира относительно операций, которые проводят их национальные компании.

Следовательно, в какой-то момент, когда огромные международные банки с активами в сотне миллиардов и даже триллионов долларов, осознают, что цены на активы нереально раздуты, к тому же растут ставки рефинансирования от центральных банков стран резервных валют, они начинают резко ограничивать выдачу новых кредитов. Так, уже в пределах мировой экономики все становятся свидетелями действия кредитного мультипликатора, который сначала способствует росту экономик разных стран, а затем – в условиях резкого свертывания – ставит много заемщиков (отдельные субъекты ведения хозяйства и даже целые страны) на грань банкротства.

В условиях глобализации мировой экономики, свободного движения товаров, технологий, капиталов, роста роли специализации и кооперации, в которой могут быть задействованы одновременно сотни и тысячи производителей не просто разных стран, но и разных континентов, прогнозировать развитие мировой экономики становится все сложнее и сложнее. Экономический кризис в одной из больших экономик мира, даже связанный с сугубо внутренними проблемами, бьет по всей мировой экономике. К тому же откровенно устаревшая Бреттон-Вудская валютная система, о фундаментальных изъянах которой я писал в предыдущей статье, не дает возможности эффективно влиять на развитие мировой экономики. А шансы разработки и внедрения новой международной модели валютных отношений пока еще довольно призрачны.

Можно, бесспорно, страдать маниакальной уверенностью относительно существования какого-то заговора в мировом масштабе, который предусматривает сначала преднамеренное содействие экономическому росту и раскручиванию кредитного мультипликатора, а затем его свертыванию – с целью пожирания наиболее интересных предприятий тех или других стран. Но кто же тогда те заговорщики и в какой стране они находятся, если сейчас становятся банкротами столпы американской экономики. Да, на грани банкротства находятся одни из крупнейших автостроительных корпораций мира – «Дженерал Моторс» и «Форд». Еще до недавнего времени одни из мощнейших финансовых институтов мира Merrill Lynch и Lehman Brothers прекращают существование. А такие финансовые монстры, как Goldman Sachs и Morgan Stanley, становятся холдингами, рассчитывая лишь на помощь ФРС США. Не намного лучшая ситуация в City Bank и Bank of America, которые если и выживут, то лишь благодаря правительству Соединенных Штатов. Фактически обанкротилась одна из крупнейших страховых компаний мира – AIG, которую было вынуждено национализировать правительство США, потому что если бы оно этого не сделало, то произошла бы цепная реакция банкротства большинства корпораций США, которые завязаны на страховые операции этой компании. И это все еще далеко не конец банкротств в США. По оценкам экспертов, до половины всех американских корпораций, которые имеют рейтинги международных рейтинговых агентств, сейчас находятся в переддефолтном состоянии. Учитывая же сорокатриллионный долг американских юридических и физических лиц, то есть более чем 130 тыс. дол. на каждого американца, нужно понимать, что худшее для экономики США еще впереди.

Если же верить в заговор, то нужно спросить, зачем заговорщикам была нужная малюсенькая Исландия, которая превратилась в сплошного банкрота, с долгами в 300 тыс. дол. США на каждого гражданина страны. После этой цифры только с иронией можно воспринимать пафос автора вышеупомянутой статьи относительно внешнего долга на каждого аргентинца в размере 3600 долларов. Исландцам бы их долг на душу населения.

К сожалению, все проще и сложнее одновременно. Развитие и регуляция мировой финансовой системы постепенно все меньше отвечали вызовам, связанным с глобализацией мировой экономики. И жертвами такого несоответствия становятся как транснациональные корпорации, так и отдельно взятые страны и предприятия.

Опять про МВФ

Теперь взглянем на еще одних «виновников» мирового финансового кризиса – Международный валютный фонд и Всемирный банк. Именно они, по версии автора упомянутой статьи, - те, кто помогает появлению экономических кризисов. Особенно много критических стрел направлено в адрес МВФ, который предоставляет кредиты центральным банкам тех или других стран для поддержки курсовой стабильности национальных валют и сбалансированности внешней торговли.

Не хочу быть адвокатом этого почтенного учреждения. Они как-то сами себя смогут защитить. Другое дело, что я тоже не считаю деятельность этих институтов слишком удачной. Причину этого, правда, я вижу не в каком-то заговоре, а в том, что МВФ – это во многом просто бюрократическая организация, хотя и со специалистами достаточно высокого уровня. Попытки использовать одни и те же механизмы преодоления кризиса в разных странах мира далеко не всегда могут быть успешными. Хотя экономические законы действуют одинаково во всех странах, но их функционирование может существенно отличаться. Это зависит от традиций и привычек, характерных для каждой страны. К тому же и причины экономических кризисов в тех или других странах могут быть разными.

В то же время должен отметить, что за время своей деятельности МВФ выдал сотни кредитов многим десяткам стран мира. При этом большинство из них способствовало преодолению кризисных явлений. Вряд ли кто-то имел бы основания обвинять обычный коммерческий банк, который выдает кредиты, в том, что определенная часть заемщиков в результате несоблюдения договоренностей и неудачного использования кредита становятся банкротами. Именно заемщик несет ответственность за то, чтобы использовать предоставленный кредит наиболее эффективно и потом вернуть его. Чаще всего именно нежелание страны-заемщика придерживаться требований здравого смысла, которые выдвигает МВФ, как и любой кредитор, является одной из причин неудачного кредитования тех или иных стран.

Если, например, украинское правительство сначала подписывает меморандум с МВФ, в котором берет на себя ответственность относительно принятия сбалансированного бюджета, а затем, получив первый транш кредита, проводит через парламент откровенно нереалистичную главную государственную смету страны, которая не только не будет стабилизировать ситуацию в экономике страны, а наоборот – будет приводить к дополнительной дестабилизации, то неужели вина за это должна возлагаться на МВФ? Но требование МВФ относительно сбалансированности государственного бюджета – это желание вынудить украинское правительство придерживаться элементарного здравого смысла. И если после таких действий нашего правительства МВФ откажется выдавать следующие транши кредита, что, в свое очередь, приведет к еще более глубокому кризису украинской экономики, то неужели на этот институт можно возлагать за это ответственность?

Кстати, похожая ситуация была в той же Аргентине. Когда аргентинское правительство и парламент утвердили бюджет с огромным дефицитом, к тому же все эти деньги планировалось направить на выплату зарплат и социальных пособий, то есть на текущее проедание, – МВФ был вынужден отказаться от последующего кредитования центробанка страны. Потому что удержать в таких условиях стабильность национальной валюты невозможно. Но, как видим, именно МВФ провозглашается виновником последующего экономического коллапса Аргентины.

Если уже мы анализируем аргентинскую историю, то хотелось бы вспомнить еще одно обвинение в адрес МВФ со стороны автора статьи - «Украину готовят на съедение». Да, он подвергает сокрушительной критике предложение МВФ, которое тот в свое время сделал аргентинской власти, относительно принятия правительством на себя ответственности по внешним долгами аргентинских компаний. Именно это, по мнению автора статьи, привело к существенному росту государственного долга Аргентины и последующему объявлению дефолта страны.

Я никогда не имел возможности обсуждать со специалистами МВФ эту историю, но позволю себе сделать определенное логическое предположение. Бесспорно, можно считать, что безжалостный кровопийца в лице МВФ вынудил аргентинское правительство принять на себя обязательства частных аргентинский компаний и таким образом помог международным транснациональным корпорациям получить более надежного должника в лице государства Аргентина. Но, может, есть смысл посмотреть на эту ситуацию под другим углом зрения. Да, действительно, правительство Аргентины приняло на себя обязательства по внешним кредитам аргентинских компаний. В то же время правительство получило право требования по ним. И давайте задумаемся, что лучше для Аргентины – наблюдать, как иностранные компании в законном порядке через суды доводят до банкротства крупнейшие аргентинские компании и забирают их активы фактически за бесценок или принять на себя их обязательства и потом уже, отталкиваясь от требований иностранных кредиторов, разбираться самостоятельно с долгами каждой отдельной аргентинской компании, не доводя их до банкротства. По моему убеждению, национальным интересам Аргентины отвечал именно такой путь. Кстати, потом значительную часть этого долга иностранные компании были вынуждены простить Аргентине, а остальное – реструктурировать.

Еще одним примером достаточно спорных обвинений в адрес международных корпораций, которые по мнению автора статьи «Украину готовят на съедение», и являются организаторами мировых экономических кризисов, можно назвать факт покупки ими сотен тысяч акров сельскохозяйственных земель (акр – это 0,405 га; то есть они приобрели несколько сотен тысяч гектаров из имеющихся в Аргентине более чем 20 миллионов га сельскохозяйственных угодий). Причем главным в глазах автора негативом является не только факт покупки, но и производство и продажа сельхозпродукции за пределы Аргентины, что, в свою очередь, привело к росту внутренних цен на нее.

Это действительно так. Но проблема в том, что причинно-следственная связь не совсем такова, как ее видит этот господин. Глобализация мировой экономики неминуемо приводит к выравниванию цен на продукцию, которая производится в разных странах мира. Если выгодно продавать сельхозпродукцию за пределы Аргентины, то ее туда будут продавать. Она не исчезнет из самой страны, но неминуемо подорожает. Любые попытки ограничить эту продажу сельхозпродукции за пределы страны и за счет этого сдерживать рост внутренних цен на нее лишь будет ухудшать финансовое состояние производителей сельхозпродукции, потому что все необходимое для сельхозпроизводства они вынуждены покупать по ценам, которые формируются не только в Аргентине, но и за ее границами. Такая же ситуация с сельхозпроизводством в Украине, хотя иностранцы у нас сельскохозяйственные земли, по крайней мере официально, еще не покупают. Более того, внутренние цены на сельхозпродукцию у нас иногда выше, чем за рубежом.

Следовательно, какой вывод можно сделать из этого разбора статьи «Украину готовят на съедение»?

Эта статья является ярким примером передергиваний и фобий, характерных для граждан бывшего «Совка». Причину экономических проблем и неурядиц мы постоянно ищем не в своей безответственности и вере в манну небесную, а в коварных действиях заграничных врагов, которые с помощью международных финансовых и общественных институтов только и ищут возможности поработить нас.

Мир сложен, он не является ни каким-то абсолютным добром, ни абсолютным злом. Ради повышения благосостояния он требует ежедневного настойчивого труда и ответственности за себя и за свою страну, и болезненные фобии и поиск врагов вряд ли помогут нам на этом пути.

Борис Кушнирук