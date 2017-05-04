Как вы относитесь к празднованию Дня Победы? – опрос УНИАН

Уже в следующий понедельник, 8 мая, Украина вместе со всем миром будет отмечать День памяти и примирения - в годовщину капитуляции нацистской Германии. Это новая памятная дата для украинцев, празднование которой было введено лишь в 2015 году.

В то же время до этого времени основной памятной датой в честь победы над нацизмом для украинцев считалось 9 мая, когда отмечался День победы - государственный праздник Советского Союза, а позже и стран, входивших в состав СССР, "в память о победоносном завершении Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков".

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Впрочем в течение последних лет в украинском обществе разворачиваются споры относительно целесообразности празднования 9 мая Дня Победы во Второй мировой войне по советскому образцу. И хотя в Украине уже введен День памяти и примирения 8 мая, при этом 9 мая остается выходным днем и государственным праздником.

Вместе с тем, Украинский институт национальной памяти уже предложил новый календарь государственных праздников и памятных дней, в соответствии с которым предлагается сделать выходным днем 8 мая вместо 9 мая.

Поэтому УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, как они относятся к празднованию Дня Победы?