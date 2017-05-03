Центр Киева встречает гостей Евровидения светомузыкальными фонтанами (фоторепортаж)

В ожидании прибытия в Киев гостей международного песенного конкурса Евровидение-2017 с 1 мая в столице после реконструкции заработал фонтанный комплекс Малые и Большие чаши на Майдане Независимости, высота которого может достигать 35 метров. Отремонтированный фонтан является свето-музыкальным.

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При этом столичная власть обнародовала график работы фонтанов "Большой" и "Малый" на Майдане: с 1 мая по 30 сентября - вторник-воскресенье с 11:00 до 23:00; световое и музыкальное сопровождение – с 21:00 до 23:00 в мае и августе, с 21:30 до 23:00 в июне и июле, с 20:30 до 23:00 в сентябре.

Как ранее сообщал УНИАН, столичные власти обещали установить рядом с фонтанным комплексом 10 камер видеонаблюдения - в целях безопасности и избежания повреждений.