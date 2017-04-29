На Волыни у местных жителей изъято более 1 тонны янтаря

В Волынской области во время санкционированных обысков у группы местных жителей изъято более 1 тонны янтаря.

Читайте такжеОперация против "янтарной мафии" в Ривненской области: Луценко рассказал о подозреваемых экс-правоохранителях и найденных драгоценностях

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, изъятие произошло ночью 29 апреля в городе Владимир-Волынский в рамках проведения следственных действий по уголовному производству о незаконной добыче янтаря.

Более 1 тонны янтаря-сырца находилось в помещениях, которые занимала группа местных жителей, налаживающих каналы незаконной переправки ценного камня за границу.

О деталях в пресс-службе пообещали сообщить дополнительно.

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области, где недавно был обстрелян полицейский участок, действует оперативный штаб, который координирует работу полиции и Нацгвардии по прекращению незаконной добычи янтаря.