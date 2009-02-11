Как правильно вешать флаг?

Министерство иностранных дел Украины обжаловало в Высшем административном суде решение Донецкого апелляционного административного суда о незаконности вертикального положения государственного флага Украины на здании внешнеполитического ведомства.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

По его словам, донецкий адвокат Владимир ОЛЕНЦЕВИЧ в прошлом году обратился в Донецкий окружной административный суд с иском к министру иностранных дел Владимиру ОГРЫЗКО о «неправильном» положении государственного флага.

Руководитель пресс-службы МИД Украины отметил, что 14 октября 2008 года Донецкий окружной административный суд признал требования В.ОЛЕНЦЕВИЧА безосновательными и надуманными. «Решением Донецкого окружного административного суда В.ОЛЕНЦЕВИЧУ в удовлетворении исковых требований отказано полностью», - сказал он.

Вместе с тем, Донецкий апелляционный административный суд удовлетворил требования истца.

«Законность решения суда апелляционной инстанции будет устанавливаться Высшим административным судом Украины», - сказал В.КИРИЛИЧ, подчеркнув, что дальнейшие комментарии по упомянутому делу будут предоставлены после принятия окончательного судебного решения по делу.