Как правильно вешать флаг?
МИД подает в суд на Донецкий суд
|Василий КИРИЛИЧ
Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.
По его словам, донецкий адвокат Владимир ОЛЕНЦЕВИЧ в прошлом году обратился в Донецкий окружной административный суд с иском к министру иностранных дел Владимиру ОГРЫЗКО о «неправильном» положении государственного флага.
Руководитель пресс-службы МИД Украины отметил, что 14 октября 2008 года Донецкий окружной административный суд признал требования В.ОЛЕНЦЕВИЧА безосновательными и надуманными. «Решением Донецкого окружного административного суда В.ОЛЕНЦЕВИЧУ в удовлетворении исковых требований отказано полностью», - сказал он.
Вместе с тем, Донецкий апелляционный административный суд удовлетворил требования истца.
«Законность решения суда апелляционной инстанции будет устанавливаться Высшим административным судом Украины», - сказал В.КИРИЛИЧ, подчеркнув, что дальнейшие комментарии по упомянутому делу будут предоставлены после принятия окончательного судебного решения по делу.