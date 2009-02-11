«Лукойл» опять испортил воздух в Одессе

Вследствие пропарки технологического оборудования на Одесском нефтеперерабатывающем заводе сотрудники Управления экологической безопасности вновь зафиксировали в северной части города резкий неприятный запах, похожий на тот, что вызвал многочисленные нарекания одесситов в сентябре минувшего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании горисполкома начальник Управления экологической безопасности Игорь ДЕРБОГЛАВ.

При этом он добавил, что «с учетом этого необходимо повторно рассмотреть материалы, касающиеся сентябрьского загрязнения атмосферы города, а также добиться, чтобы последующая чистка оборудования проводилась в присутствии передвижной лаборатории горуправления экобезопасности».

Как подчеркнул И.ДЕРБОГЛАВ, в связи с новым фактом загрязнения атмосферы города воздуха «Управление экобезопасности потребовало от руководства ОАО «Лукойл-Одесский НПЗ» проводить впредь подобные процедуры лишь в присутствии специалистов передвижной лаборатории горуправления».

В свою очередь мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ отметил, что «руководство предприятия ранее пообещало установить специальные датчики по периметру предприятия, однако до сих пор своего обещания не сдержало. Если ситуация не изменится, то, принимая во внимание недостаточность полномочий горуправления экологической безопасности, мэр не исключает возможности обращения муниципалитета с соответствующим иском в судебные инстанции».

Как сообщалось, 9-11 сентября 2008 года в большинстве районов Одессы ощущался резкий неприятный запах. Горуправление экобезопасности обвинило в происшествии руководство «ОАО «Лукойл-Одесский НПЗ», на котором якобы произошла утечка неизвестного газа. Администрация предприятия отрицала свою вину за загрязнение атмосферы.

Государственная экологическая инспекция Одесской области провела в непосредственной близости и на территории ОАО "Лукойл - Одесский НПЗ" комплексную проверку, в результате которой было зафиксировано превышение допустимой концентрации диоксида серы.

По результатам проверки экоинспекция оштрафовала предприятие на 136 грн. "за административные нарушения", а также взыскала с него 408,555 тыс. грн. за ущерб, нанесенный окружающий среде.