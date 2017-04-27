Суд арестовал депутата-"радикала" Черкасского облсовета и назначил залог в 3 миллиона

Приднепровский районный суд г. Черкассы сегодня удовлетворил ходатайство прокуратуры Черкасской области об избрании депутату областного совета, который незаконно завладел целостным имущественным комплексом государственного предприятия стоимостью почти 55 млн грн, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте такжеСуд отпустил на поруки задержанного за мошенничество помощника нардепа от Радикальной партии

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, следственным судьей указанному человеку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 апреля, прокуратурой Черкасской области бывшему директору одного из государственных предприятия г. Тальное, депутату Черкасского областного совета, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что директор указанного предприятия в 2008 году умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах другого юридического лица, в нарушение требований законодательства, достоверно зная, что государственное предприятие включено в перечень объектов государственной собственности и не подлежит приватизации, не согласовал свои действия и решения с Кабинетом министров Украины и осуществил незаконное отчуждение предприятия путем заключения договора купли-продажи с одним из обществ г. Тальное, соучредителем которого он являлся. В результате его противоправных действий целостный имущественный комплекс государственного предприятия стоимостью почти 55 млн грн незаконно выбыл из собственности государства.

Читайте такжеВ САП заявили, что во время допроса Ляшко нецензурно обзывал детективов и прокуроров

В настоящее время досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, принимаются меры по скорейшему, всестороннему, полному и объективному исследованию всех обстоятельств уголовного преступления, по завершению досудебного расследования в кратчайшие сроки и принятию конечного процессуального решения в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства.

По информации с сайта облсовета, в 2005 - 2010 гг. директором ГП ГАК «Хлеб Украины» ГВЗП «Тальное» был депутат Черкасского облсовета Александр Коротков (с 2010 года - генеральный директор ООО КХП «Тальное»).